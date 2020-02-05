Geçici görev yolluklarına ilişkin 13 maddelik talimat
Milli Eğitim Bakanlığı, geçici görev yolluklarına ilişkin olarak 13 maddelik bir talimat listesi yayımladı ve resmi yazıyı 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
|05 Şubat 2020 20:24
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Milli Eğitim Bakanlığı, yolluk bildirim formlarının usulüne uygun olarak doldurulmadığı, bu nedenle de ödenek gönderme işlemlerinin yapılmadığını belirterek, 13 maddelik bir talimat yayımladı.
Yayımlanan talimatta, 2020 yılı Ocak ayından itibaren, geçici görev bildirimlerinin bu maddelere uygun olarak hazırlanması istendi.
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