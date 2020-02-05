Meslekte 43 yılını dolduran Hakim Özbaş emekli oldu
|05 Şubat 2020 15:29
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Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahattin Özbaş, 43 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı.
Özbaş için Ankara Adliyesi'ndeki odasında üye hakimler Alp Arslan, Filare Şahin Ün, Fazilet Erkan ile mahkeme çalışanları veda töreni düzenledi. Ankara Adliyesi Komisyon Başkanı Yunus Alkaç da Özbaş'a plaket verdi.
Hakimliğe 17 Aralık 1977'de başladığını belirten Özbaş, sırasıyla Çınar Hakimliği, Zara Ceza Hakimliği, Sıkıyönetim Askeri Mahkeme Başkanlığı, Kastamonu, Sakarya ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptığını söyledi.
Meslek hayatı boyunca güzel günler geçirdiğini dile getiren Özbaş, "Kimi zaman üzücü olaylarla da karşılaştım. Bu meslek hem çok güzel hem de çok zor hem de çok tehlikeli. Allah'a şükür bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan ayrılıyorum. Yani kömürlükten beyaz gömlekle çıktım. Vicdanen de çok rahatım. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.
Genç hakimlere tavsiyelerde de bulunan Özbaş, "Bu mesleğin çok kutsal olduğunu, vatandaşların kendilerini peygamber postunda gördüğünü bilmeleri ve buna layık olmaları gerekiyor. Genç meslektaşlarım bilsinler ki bu meslekle zengin olunmaz, ancak devlet bu mesleğe sahip çıkıyor ve kimseye muhtaç olmadan yaşayabiliyorsunuz." dedi.
Törenin ardından Özbaş, mahkeme çalışanları ve meslektaşları tarafından uğurlandı.
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