MSB: TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.
|05 Şubat 2020 15:36
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.
Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildi. pic.twitter.com/7JwWej0rEST.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2020
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