1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY, bilet fiyatını koruma uygulaması başlattı

Türk Hava Yolları (THY), seyahat programı belli olmayan yolcular için bilet fiyat koruması uygulamasını başlattı.
 05 Şubat 2020 15:41
Yazdır
THY, bilet fiyatını koruma uygulaması başlattı

Türk Hava Yolları (THY), seyahat programı belli olmayan yolcular için bilet fiyat koruması uygulamasını başlattı.

Dünyanın 126 ülkesindeki 318 noktaya uçuş gerçekleştiren THY'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket yolcuları için yeni bir uygulamayı hizmete soktu.

THY, bilet alım işlemlerinde özellikle seyahat programı kesinleşmeyenler için fiyatı koruma uygulaması başlattı.

THY'nin fiyatı koru uygulamasında standart korumada yolcular, uçuşlarına kalan süreye bağlı olarak belirli bir tutar karşılığında fiyatı sabitleyebilecek. Biletleme durumunda ise ödediği tutar iade edilecek. THY'nin Miles&Smiles Classic Plus, Elite, Elite Plus üyeleri ise uçuşa kalan süreye ve üyelik statülerine bağlı olarak belirlenen süreler boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Amerika kalkış ve varışlı THY yolcuları, uçuşlarına 7 gün kalana kadar 24 saat boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Fiyatını koru uygulamasıyla ilgili detaylı bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ek-hizmetler/fiyati-koru" linkinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın hedeflerini açıkladı
05 Şubat 2020 16:37		 Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması
05 Şubat 2020 15:43
Google, Rekabet Kurulunda sözlü savunma yaptı
05 Şubat 2020 13:37		 TRT binlerce öğrenciye staj imkanı sağladı
05 Şubat 2020 13:33
İBB iptal etmişti. Atıksu arıtmada istatistikler açıklandı
05 Şubat 2020 12:59		 İtfaiye aracı kazasına soruşturma başlatıldı
05 Şubat 2020 12:59
IV. dönem Asere Takrib Kursu sınav duyurusu
05 Şubat 2020 12:48		 Kriz dönemlerinde kullanılacak iletişim yöntemleri rehberi hazırlandı
05 Şubat 2020 11:47
Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi
05 Şubat 2020 10:27		 HAK, personel alım kriterlerinde düzenlemeye gitti
05 Şubat 2020 10:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu17:19 - Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi17:18 - Düzce'de kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı17:15 - TESK'ten depremzede esnaflar için özel bankalara çağrı17:14 - Altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi17:13 - Yüksekova'da güvenlik korucusunun evinde uzun namlulu silahlar bulundu17:10 - Bakan Pekcan'dan Gümrük Birliği Anlaşması açıklaması16:58 - Çığ sırasında alınabilecek tedbirler neler?16:53 - İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı16:49 - İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde
16:47 - Başkentteki üniversiteler kapılarını lise öğrencilerine açıyor16:44 - İstanbul'da beklenen karla ilgili hazırlıklar tamamlandı16:39 - İbrahim Kalın'dan 'Filistinlilerin haklı davalarını desteklemeye devam' mesajı16:37 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın hedeflerini açıkladı16:33 - Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor16:24 - MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu16:18 - Üzerine dolap devrilen öğrenci hayatını kaybetti16:06 - CHP'li Özel'den İlker Başbuğ açıklaması: Başbuğ'un avukatıyız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü
Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
YKS ücretlerine yüzde 40 zam
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
Afyonkarahisar'da öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların sebebi belli oldu
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karnabahar 4
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
her şeye aşkım deme hastalığı 2
hayat boşluk kabul etmez 5
anadolu efes 4
Metebolik sendrom 1
özledim seni 4
Ev erkeği 4
netflix'in türkiye'de ücretsiz üyeliği kaldırması 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam