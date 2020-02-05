1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullar terk edilen sokak hayvanlarına 'yuva' oldu

Tokat Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla barınaktaki sokak hayvanları, okullar tarafından sahipleniliyor
 05 Şubat 2020 15:55
Yazdır
Okullar terk edilen sokak hayvanlarına 'yuva' oldu

Tokat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Hayvanları Koruyoruz" projesi kapsamında okullar sahipsiz sokak hayvanlarına yuva oluyor.

Çocukların hayvan sevgisiyle yetiştirilmesinin amaçlandığı proje kapsamında il genelinde 30 okul, terk edilen ve Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'nda "misafir" edilen sokak hayvanlarının yeni yuvası oldu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, barınaktan "Lessie" ve "Lussie" isimli köpekleri sahiplenen Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu'nu ziyaret ederek, okul yöneticileri ile görüştü.

Barınakta yeni sahiplerini bekleyen birçok köpeğin daha olduğunu söyleyen Başkan Eroğlu, "Hayvan sevgisini çocuk yaşta onlara aşılamak için yapılan bir proje. Tokat Belediyesi olarak hayvan barınağımız noktasında her türlü desteği de veriyoruz. Barınağımızda her türlü aşısı, tedavisi yapılmış, barınmayı ve hemşehrilerimiz tarafından sahiplenmeyi bekleyen belli yaşlarda ve gruplarda köpeklerimiz var." dedi.

Hayvanların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesini istediklerini ifade eden Eroğlu, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine değindi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise çocuklarla hayvanları buluşturmadan önce veterinerlerin okullarda ön bilgilendirme dersleri verdiklerini belirterek, "Belediyemizin hayvan barınağından öğrencilerimiz gidip dost edineceği hayvanları seçiyorlar. Endüstri meslek lisemizde de okullarımıza hayvan barınakları yapılıyor. Öğrencilerimiz hayvanları sahipleniyor. Projemize destek veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eroğlu ve Küçükali, ana sınıfı öğrencilerinin "hayvan sevgisi" temalı gösterilerini de izledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentteki üniversiteler kapılarını lise öğrencilerine açıyor
05 Şubat 2020 16:47		 Okullarda evcil hayvan sayısı 9 bine ulaştı
04 Şubat 2020 15:30
Öğretmenler tatilde el ele verip okullarını güzelleştirdiler
03 Şubat 2020 19:31		 Bursa'da 24 okul yıkılıyor... İşte isim isim o okullar
03 Şubat 2020 19:27
'Türkiye'nin Otomobili'ne teknik eleman yetiştirecek lise
03 Şubat 2020 14:14		 Okullardaki virüse karşı temizlikler devam ediyor
03 Şubat 2020 14:04
Okulun enerji ihtiyacının yüzde 50'si güneş ve rüzgardan
03 Şubat 2020 11:05		 76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul
03 Şubat 2020 00:14
Elazığ'da hasarlı 80 okulda eğitim yapılmayacak
02 Şubat 2020 16:52		 Okullarda virüs temizliği
02 Şubat 2020 14:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu17:19 - Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi17:18 - Düzce'de kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı17:15 - TESK'ten depremzede esnaflar için özel bankalara çağrı17:14 - Altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi17:13 - Yüksekova'da güvenlik korucusunun evinde uzun namlulu silahlar bulundu17:10 - Bakan Pekcan'dan Gümrük Birliği Anlaşması açıklaması16:58 - Çığ sırasında alınabilecek tedbirler neler?16:53 - İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı16:49 - İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde
16:47 - Başkentteki üniversiteler kapılarını lise öğrencilerine açıyor16:44 - İstanbul'da beklenen karla ilgili hazırlıklar tamamlandı16:39 - İbrahim Kalın'dan 'Filistinlilerin haklı davalarını desteklemeye devam' mesajı16:37 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın hedeflerini açıkladı16:33 - Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor16:24 - MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu16:18 - Üzerine dolap devrilen öğrenci hayatını kaybetti16:06 - CHP'li Özel'den İlker Başbuğ açıklaması: Başbuğ'un avukatıyız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü
Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
YKS ücretlerine yüzde 40 zam
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
Afyonkarahisar'da öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların sebebi belli oldu
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
El eceliyle ölmek 1
çayı şekersiz içebilmek 3
İtici davranış 2
kına yakmak 2
Metebolik sendrom 1
bir kadın susuyorsa 9
kanal istanbul projesinin imar planının onaylanması 1
rafet efendi 1
yalçın ne maç oluyor ama 2
kendinizi boykot etmek 2
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam