Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Üzerine dolap devrilen öğrenci hayatını kaybetti
Gaziantep'in Araban ilçesinde üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdi
|05 Şubat 2020 16:18
|Yazdır
Gaziantep'in Araban ilçesinde üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Karavaiz İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Berkay Işık, öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılarak oyun oynamaya başladı.
Çocuk, bu sırada devrilen dolabın altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Yukarı Karavaiz Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Küçük çocuğun babası Ali Işık'ın hizmet alımı personel olarak aynı okulda görev yaptığı öğrenildi.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu
05 Şubat 2020 17:25
|Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
05 Şubat 2020 17:19
|Düzce'de kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı
05 Şubat 2020 17:18
|Çığ sırasında alınabilecek tedbirler neler?
05 Şubat 2020 16:58
|İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı
05 Şubat 2020 16:53
|Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor
05 Şubat 2020 16:33
|Rus mafyasından 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
05 Şubat 2020 15:51
|Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü
05 Şubat 2020 13:56
|Kreşte öğretmen 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı
05 Şubat 2020 13:24
|Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
05 Şubat 2020 12:39