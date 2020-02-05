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Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor
Van Bahçesaray'da çığ altında 26 kişi hayatını kaybetti. Henüz çığın altında kalıp çıkarılamayanlarla beraber hayatını kaybedenlerin sayının 50 olacağı iddia ediliyor.
|05 Şubat 2020 16:33
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Van Bahçesaray'da çığ altında 26 kişi hayatını kaybetti. Henüz çığın altında kalıp çıkarılamayanlarla beraber hayatını kaybedenlerin sayının 50 olacağı iddia ediliyor.
Van Bahçesaray'da üçüncü çığ meydana geldi. Üçüncü çığ yardıma gelen ekiplerin olduğu alana düştü.
Hayatını kaybedenlerin çoğu üçüncü çığda hayatını kaybetti.
Çığın düştüğü anda sahada çalışan 150 kişi olduğu bunların 90'ının kurtarıldığı, 60 kişinin ise halen çığ altında olduğu belirtiliyor.
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