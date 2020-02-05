1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın hedeflerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Önümüzdeki dönemde sözleşmeli üretim, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin üretimi, organik ve organomineral gübre kullanımı, su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi, yeni damızlık üretim merkezleri, 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılması, 14,3 milyon hektar tarımsal arazinin toplulaştırması gibi konuları ağzımızdan daha sıklıkla duyacaksınız
 05 Şubat 2020 16:37
Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın hedeflerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek dönemde endüstriyel amaçlı lifli bitki üretimi, organik ve organomineral gübre kullanımı, su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi, 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılması, 14,3 milyon hektarlık tarımsal arazinin toplulaştırılması gibi konuları daha fazla gündeme getireceklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'nın da katılımıyla İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"nde yaptığı konuşmada, ödül alan şirketleri tebrik etti. Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda şehitler bulunduğunu belirten Pakdemirli, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Pakdemirli, meteorolojinin uyarılarına karşı duyarlı olunmasını istedi.

İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Pakdemirli, Ege Bölgesi'nin hayvancılık ve tarım anlamında Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Hükümet olarak ülkenin her tarafında olduğu gibi bölgeye de önemli hizmet ve destekler sunduklarının vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biz zengin ve üretim potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. Üretimin başında da elbette tarım, hayvancılık ve ormancılık gibi konular geliyor. Dolayısıyla vatandaşımızın Bakanlığımızdan daha çok şey beklediğini görüyor, gözlemliyor, takip ediyorum. Evet, övünülecek bir seviyemiz var. Kuru üzüm, incir, fındık, zeytin, kayısı gibi birçok tarımsal üründe dünya lideriyiz. Tarımsal üretimde dünyada ilk ondayız. Küçükbaş hayvancılıkta Avrupa'da birinciyiz. Yine ağaçlandırma faaliyetlerinde dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar güzel işler elbette ancak artan dünya ve ülke nüfusuna bakıldığında bunların yetmeyeceğinin de farkındayız. Mesela artık üretimde ve ihracatta lider konumda olduğumuz ürünlerde biz fiyat belirleyici olmalıyız. Bunu da üretimdeki artışa bağlı olarak, piyasa fiyatlarının üretici aleyhine düşmesini engelleyerek sağlayabiliriz. Biz bu tür konularda oldukça iyi niyetli, destekleyici ve teşvik ediciyiz. Örneğin bildiğiniz gibi, Ege Bölgemizin lider konumda olduğu kuru üzüm ve kuru incire, TMO aracılığıyla müdahalede bulunduk. Düşmesi beklenen iç ve dış piyasa fiyatlarını müdahalelerimiz sayesinde artışa geçirerek, üreticimizin emeğini koruduk."

- "Sadece ihracat yeterli değil"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, böylece ülkenin bu ürünlerde daha çok söz sahibi olmasını sağladıklarına dikkati çekerek "Somut bir örnek vermek gerekirse kuru üzümde ihracat fiyatı geçen seneye göre ton başına 200 dolar artmış. Yani ülkemize ilave 55 milyon dolar gelir sağlanmıştır. Aynı şekilde, üretimdeki artışa bağlı olarak, ihracat fiyatının ton başına 500 dolara düşmesi beklenen kuru incirde düşüşü durdurarak ihracatta oluşacak 10 milyon dolarlık kaybı da engellemiş olduk. Tabii sadece ihracat yeterli değil markalaşmamız, yani ürettiğimiz ürünlere birer hikaye ve katma değer katarak dünyaya pazarlamamız gerekiyor." dedi.

- "İnovasyon üzerinde önemle duruyoruz"

Bekir Pakdemirli, diğer yandan, inovasyon üzerinde de önemle durduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde sözleşmeli üretim, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin üretimi, organik ve organomineral gübre kullanımı, su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi, yeni damızlık üretim merkezleri, 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılması, 14,3 milyon hektar tarımsal arazinin toplulaştırması gibi konuları bizim ağzımızdan daha sıklıkla duyacaksınız. Tabii diğer yandan, inovasyon üzerinde de önemle duruyoruz. Çünkü inovasyon yalnızca tarımsal üretimdeki etkinliğin artırılması değil, doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımı için de gerekli aksiyonun başında geliyor. Bu noktada, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin önemi daha da çok ortaya çıkıyor. Organize sanayi bölgeleri modern üretim uygulamaları ile maliyeti düşük, güvenilir, marka değeri yüksek tarımsal ürünlerin, tüketiciye doğrudan sunulması açısından yürüttüğümüz büyük projelerdendir."

Törene, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki borsa ve oda başkanları ile üyeler katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması
05 Şubat 2020 15:43		 THY, bilet fiyatını koruma uygulaması başlattı
05 Şubat 2020 15:41
Google, Rekabet Kurulunda sözlü savunma yaptı
05 Şubat 2020 13:37		 TRT binlerce öğrenciye staj imkanı sağladı
05 Şubat 2020 13:33
İBB iptal etmişti. Atıksu arıtmada istatistikler açıklandı
05 Şubat 2020 12:59		 İtfaiye aracı kazasına soruşturma başlatıldı
05 Şubat 2020 12:59
IV. dönem Asere Takrib Kursu sınav duyurusu
05 Şubat 2020 12:48		 Kriz dönemlerinde kullanılacak iletişim yöntemleri rehberi hazırlandı
05 Şubat 2020 11:47
Engelliler için verilen eğitim desteği tutarları belirlendi
05 Şubat 2020 10:27		 HAK, personel alım kriterlerinde düzenlemeye gitti
05 Şubat 2020 10:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu17:19 - Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi17:18 - Düzce'de kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı17:15 - TESK'ten depremzede esnaflar için özel bankalara çağrı17:14 - Altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi17:13 - Yüksekova'da güvenlik korucusunun evinde uzun namlulu silahlar bulundu17:10 - Bakan Pekcan'dan Gümrük Birliği Anlaşması açıklaması16:58 - Çığ sırasında alınabilecek tedbirler neler?16:53 - İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı16:49 - İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde
16:47 - Başkentteki üniversiteler kapılarını lise öğrencilerine açıyor16:44 - İstanbul'da beklenen karla ilgili hazırlıklar tamamlandı16:39 - İbrahim Kalın'dan 'Filistinlilerin haklı davalarını desteklemeye devam' mesajı16:37 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın hedeflerini açıkladı16:33 - Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor16:24 - MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu16:18 - Üzerine dolap devrilen öğrenci hayatını kaybetti16:06 - CHP'li Özel'den İlker Başbuğ açıklaması: Başbuğ'un avukatıyız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü
Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
YKS ücretlerine yüzde 40 zam
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
Afyonkarahisar'da öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların sebebi belli oldu
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chp'nin cnn türk'ü boykot kararı 2
Koşun millet başlık açtım 1
netflix'in türkiye'de ücretsiz üyeliği kaldırması 1
edaa,yılmazların en sevilen gelini olur musun 3
05.02.2020 Van'da çalışma ekibinin üzerine çığ düşmesi 5
en az bin lira olacak 3
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1
cola turka 4
yetersiz bakiye 8
football manager 2019 3
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam