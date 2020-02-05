İbrahim Kalın'dan 'Filistinlilerin haklı davalarını desteklemeye devam' mesajı
|05 Şubat 2020 16:39
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Filistin'in Geleceği" konulu çalıştayda, Türkiye'nin, haklı davalarında Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunun Çankaya Köşkü'nde düzenlediği çalıştaya, Kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.Kalın'ın başkanlığında yapılan çalıştayda, yeni dinamikler çerçevesinde Filistin meselesinin hukuki ve siyasi boyutları ile bölgesel ve küresel aktörlerin pozisyonları kapsamlı şekilde değerlendirildi.Alternatif yol haritaları konusunda fikir teatisi yapılan çalıştayda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planı, "ilhak projesi" olarak nitelendirildi.Çalıştayda, planın, İsrail'in, yıllardır Filistin'i parça parça kendi topraklarına katma planını meşrulaştırma çabası olduğu vurgulandı.Kudüs'ün statüsü, Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme, mültecilerin geri dönüş hakkı ve yasa dışı yerleşimler konularında uluslararası toplumun sorumluluğu ile bu konuda atılabilecek adımlara da değinilen çalıştayda İbrahim Kalın şunları kaydetti:"Filistin meselesi bir toprak meselesi değil, adalet ve vicdan meselesidir. Bu konunun sadece bölgenin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olması itibarı ile uluslararası toplum, hakkaniyet çerçevesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Türkiye'nin, Filistinli kardeşlerimizin onay vermediği ve uluslararası hukukun ihlal edildiği hiçbir planı kabul etmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti, Filistinli kardeşlerimizin bu haklı davasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir."
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