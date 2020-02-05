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İstanbul'da beklenen karla ilgili hazırlıklar tamamlandı

İBB ekipleri, 1373 araç-iş makinası ve 6 bin 882 personel ile olumsuz hava koşullarıyla mücadele edecek. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve 1200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı
 05 Şubat 2020 16:44
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İstanbul'da beklenen karla ilgili hazırlıklar tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, şehri yarından itibaren etkisi altına alması beklenen kar yağışı ve fırtına için hazırlıklarını tamamladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul yarından itibaren 3 gün süreyle Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girecek. Şubat ayı başlarından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülen yağışların, perşembe öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk hava ve kar yağışının cuma gecesi ile cumartesi öğle saatleri arasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM koordinasyonunda, 1373 araç-iş makinası ve 6 bin 882 personel ile kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını yürütecek. Perşembe günü itibarıyla İBB birimleri ve ilgili kurumlardan 26 birim temsilcisi AKOM'da nöbet halinde olacak.

İBB Yol Bakım Ekipleri tarafından kritik noktalara torba ve kutu tuzlar bırakıldı. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve 1200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor.

- 400 evsiz misafir ediliyor

Şu anda 359 erkek, 41 kadın olmak üzere toplam 400 evsiz vatandaş, İBB tesislerinde misafir ediyor.

İstanbul'da daha önce şehrin yüksek ve kırsal kesimlerine yağan karın, bu kez şehir merkezinde de kürenecek kadar kar örtüsüne neden olacağı belirtiliyor.

Açıklamada vatandaşlardan, perşembe-pazartesi günleri arasında oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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