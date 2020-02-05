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Başkentteki üniversiteler kapılarını lise öğrencilerine açıyor

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın: Platform üyesi okullardaki lise öğrencileri matematik, fen, sosyal bilimler ve teknoloji derslerini üniversitede işleyebilecekler. Böylece, çocuklarımızın daha lise çağındayken üniversite deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz
 05 Şubat 2020 16:47
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Başkentteki üniversiteler kapılarını lise öğrencilerine açıyor

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, platforma üye okullardaki lise öğrencilerinin matematik, fen, sosyal bilimler ve teknoloji gibi dersleri üniversitede işleyebileceklerini belirterek, "Böylece, çocuklarımızın daha lise çağındayken üniversite deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz." dedi.

Başkentte faaliyet gösteren 22 özel eğitim kurumunun bir çatı altında buluştuğu Ankara Eğitim Platformu, üniversite rektörleriyle "Ankara Eğitimin Başkentidir" temasıyla bir araya geldi.

Platform Başkanı Mirkan Aydın, buradaki konuşmasında, ülkedeki eğitim sektörünün standartlarını yükseltme ve eğitim kalitesini dünya okulları ile rekabet edecek düzeye taşıma amacını taşıdıklarını anlattı.

Rektörleri ağırladıkları toplantıda, Ankara'daki üniversiteler ve özel okullar olarak öğretmenlere yönelik yüksek lisans, sertifikalı eğitimler ve uluslararası deneyimler konularında beraber çalışma alanlarını ele aldıklarını belirten Aydın, ayrıca platform üyesi okul öğrencilerinin tercihlerine ve sosyal becerilerine katkı için iş birliklerini görüştüklerini aktardı.

Aydın, mutabakata varılan iş birlikleri konusunda, "Platform üyesi okullardaki lise öğrencileri matematik, fen, sosyal bilimler ve teknoloji derslerini üniversitede işleyebilecekler. Böylece, çocuklarımızın daha lise çağındayken üniversite deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz. Üniversite rektörlerimiz, kapılarının öğrenci ve öğretmenlere açık olduğunu beyan ettiler. Bu konudaki mutabakat kararımızı, bugünkü toplantıda aldık. Bu kararla birlikte öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok önemli bir fırsat sağlanmış oldu. Ayrıca, öğretmenlerimiz üniversitelerden yüksek lisans ve sertifika edinme konusunda destek alabilecekler." bilgisini verdi.

Toplantıya, platform üyesi 22 eğitim kurumu temsilcisi ile Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Atılım Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Zaim, TED Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Levend Parnas da katılarak görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Anadolu Ajansı
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