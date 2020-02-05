Yüksekova'da güvenlik korucusunun evinde uzun namlulu silahlar bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, evinde 4 kalaşnikof ele geçirilen güvenlik korucusu gözaltına alındı.
|05 Şubat 2020 17:13
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, evinde 4 kalaşnikof ele geçirilen güvenlik korucusu gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Dün ilimiz Yüksekova ilçesinde güvenlik korucusuna ait ikamette yapılan aramada 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 67 fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili güvenlik korucusu gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir.'' bilgisi paylaşıldı.
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