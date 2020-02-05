TESK'ten depremzede esnaflar için özel bankalara çağrı
|05 Şubat 2020 17:15
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere sağlanacak kredi imkanının esnafa can suyu olacağını belirterek, "Halkbank tarafından deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredi imkanı diğer bankalarca da sağlanmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Halkbank'ın Elazığ ve Malatya'daki esnaflara yönelik yeni kararlarını sevindirici bulduklarını bildirdi.
Bu borç ertelemesinin ve kredinin esnafa can suyu olacağına dikkati çeken Palandöken, bu kredilerden sicil kaydı dikkate alınmadan her depremzedenin faydalanması gerektiğini vurguladı.
Halkbank tarafından deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlara sağlanan imkanların diğer bankalar tarafından da sağlanmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesindeki esnafımız ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha alınan kararla görmüş oldu. Biz bir olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarımızın diğer kamu ve özel bankalara da çeşitli makine ve teçhizat alımı için borcu bulunuyor. Bu borçların da ertelenmesi için kısa sürede bankalar birliği ve yetkililerden açıklama bekliyoruz."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ın Elazığ ve Malatya'daki esnafa 50 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli, faizsiz bir finasman imkanı sağlayacağını ve yine aynı bankanın bu iki ildeki tüm esnafın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz, bir yıl ödemesiz erteleyeceğini bildirmişti.
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