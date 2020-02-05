1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düzce'de kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı

Düzce'de özel bir kreş ve gündüz bakım evinde küçük çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kreş personeli tutuklandı.
 05 Şubat 2020 17:18
Yazdır
Düzce'de kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı

Düzce'de özel bir kreş ve gündüz bakım evinde küçük çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kreş personeli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kara Hacı Musa Mahallesi'nde özel bir kreşte güvenlik kameralarına yansıyan darp olayıyla söz konusu çocuğun ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis, kurumda kreş grup sorumlusu olarak görev yapan Y.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kreşte öğretmen 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu
05 Şubat 2020 17:25		 Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
05 Şubat 2020 17:19
Çığ sırasında alınabilecek tedbirler neler?
05 Şubat 2020 16:58		 İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı
05 Şubat 2020 16:53
Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor
05 Şubat 2020 16:33		 Üzerine dolap devrilen öğrenci hayatını kaybetti
05 Şubat 2020 16:18
Rus mafyasından 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
05 Şubat 2020 15:51		 Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü
05 Şubat 2020 13:56
Kreşte öğretmen 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı
05 Şubat 2020 13:24		 Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
05 Şubat 2020 12:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:29 - Gün sonunda döviz fiyatları17:28 - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı17:25 - Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu17:19 - Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi17:18 - Düzce'de kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı17:15 - TESK'ten depremzede esnaflar için özel bankalara çağrı17:14 - Altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi17:13 - Yüksekova'da güvenlik korucusunun evinde uzun namlulu silahlar bulundu17:10 - Bakan Pekcan'dan Gümrük Birliği Anlaşması açıklaması16:58 - Çığ sırasında alınabilecek tedbirler neler?
16:53 - İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı16:49 - İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde16:47 - Başkentteki üniversiteler kapılarını lise öğrencilerine açıyor16:44 - İstanbul'da beklenen karla ilgili hazırlıklar tamamlandı16:39 - İbrahim Kalın'dan 'Filistinlilerin haklı davalarını desteklemeye devam' mesajı16:37 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın hedeflerini açıkladı16:33 - Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor16:24 - MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü
Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
YKS ücretlerine yüzde 40 zam
Afyonkarahisar'da öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların sebebi belli oldu
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül
Belediye aracıyla 4 bin 813 sefer 4 milyon km
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kulak misafiri 4
Benim şarkım 4
padişah olamazsın demedim adam olamazsın dedim 1
İtici davranış 2
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1
çayı şekersiz içebilmek 3
8341 8342 8343 8344 1
yalçın ne maç oluyor ama 2
haklı olduğu halde susan insan 5
edaa,yılmazların en sevilen gelini olur musun 3
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam