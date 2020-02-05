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Düzce'de kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı
Düzce'de özel bir kreş ve gündüz bakım evinde küçük çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kreş personeli tutuklandı.
|05 Şubat 2020 17:18
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Düzce'de özel bir kreş ve gündüz bakım evinde küçük çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kreş personeli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kara Hacı Musa Mahallesi'nde özel bir kreşte güvenlik kameralarına yansıyan darp olayıyla söz konusu çocuğun ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis, kurumda kreş grup sorumlusu olarak görev yapan Y.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Kreşte öğretmen 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı
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