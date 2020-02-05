Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu
|05 Şubat 2020 17:25
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, emekli polis memuru Feyzullah Kara'dan haber alamayan ailesi dün emniyete kayıp başvurusu yaptı.
Polis ekipleri yaptıkları araştırmayla, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) Kara'nın son olarak otomobiliyle Çatalan Köprüsü'nden geçtiğini tespit etti.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken belediye temizlik görevlileri, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak köprüye yakın ağaçlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.
Bölgeye giden ekipler, yerde yatan kişinin kayıp olarak aranan Kara olduğunu ve başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Kara'nın aracı da 5 metre uzaklıkta park halinde bulundu.
Bu arada, Feyzullah Kara'nın eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan belediye başkanlığı döneminde korumalığını yaptığı öğrenildi.
Araştırmalarını sürdüren polis, olayı intihar olarak değerlendiriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı
05 Şubat 2020 18:33
|Üçüncü bir çığ tehlikesine karşı aramalara ara verildi
05 Şubat 2020 18:04
|Şanlıurfa'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Şubat 2020 17:44
|Kayseri'de köpeğini döven kişiye para cezası verildi
05 Şubat 2020 17:22
|Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
05 Şubat 2020 17:19
|Kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı
05 Şubat 2020 17:18
|Çığ sırasında alınabilecek tedbirler neler?
05 Şubat 2020 16:58
|İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı
05 Şubat 2020 16:53
|Üzerine dolap devrilen öğrenci hayatını kaybetti
05 Şubat 2020 16:34
|Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor
05 Şubat 2020 16:33