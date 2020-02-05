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Gün sonunda döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 05 Şubat 2020 17:29
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Gün sonunda döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9800 5,9810 5,9820 5,9830
Avro 6,6060 6,6070 6,5870 6,5880
Sterlin 7,7760 7,8150 7,7550 7,7940
İsviçre Frangı 6,1580 6,1890 6,1330 6,1630
ANKARA
ABD Doları 5,9500 6,0100 5,9550 6,0150
Avro 6,5700 6,6400 6,5550 6,6250
Sterlin 7,7020 7,8520 7,7370 7,8820
Anadolu Ajansı
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