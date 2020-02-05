Gün sonunda döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|05 Şubat 2020 17:29
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9800
|5,9810
|5,9820
|5,9830
|Avro
|6,6060
|6,6070
|6,5870
|6,5880
|Sterlin
|7,7760
|7,8150
|7,7550
|7,7940
|İsviçre Frangı
|6,1580
|6,1890
|6,1330
|6,1630
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9500
|6,0100
|5,9550
|6,0150
|Avro
|6,5700
|6,6400
|6,5550
|6,6250
|Sterlin
|7,7020
|7,8520
|7,7370
|7,8820
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