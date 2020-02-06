Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
|06 Şubat 2020 00:02
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Edip Üzen/Memurlar.net
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pedagojik formasyon alacakları uyardı. Önümüzdeki yıl formasyonu baz almayacağız dedi.
7 Üniversite öğretmen olmak isteyen adaylar için pedagojik formasyon ilanına çıktı. Memurlar.net olarak biz de bu konuyu "Formasyon alınmasına gerek yok, kaldıracağız açıklamasını yapan Milli Eğitim Bakanı'na" sorduk.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ak Parti Grup toplantısında Pedagojik formasyon ile ilgili sorumuzu cevapladı.
Ziya Selçuk'un Formasyon ile ilgili sorumuza verdiği cevap
Daha önce duyuru yaptık. Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl formasyonu baz almayacağız.
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