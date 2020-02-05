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Şanlıurfa'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ambulansla getirildiği hastaneye alınırken sağlık görevlisinin sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı yaralı kurtarılamadı
 05 Şubat 2020 17:44
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Şanlıurfa'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Karaca (20) idaresindeki 63 AZ 431 plakalı pikap, Evren Sanayi-Akçakale Çevre Yolu'nda İbrahim Halil Salman (25) yönetimindeki 06 PFR 04 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç, yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan Karaca ve Salman, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Karaca hastaneye alınırken sağlık personeli sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yaptı. Karaca müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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