Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şanlıurfa'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Ambulansla getirildiği hastaneye alınırken sağlık görevlisinin sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı yaralı kurtarılamadı
|05 Şubat 2020 17:44
|Yazdır
Şanlıurfa'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Karaca (20) idaresindeki 63 AZ 431 plakalı pikap, Evren Sanayi-Akçakale Çevre Yolu'nda İbrahim Halil Salman (25) yönetimindeki 06 PFR 04 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç, yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazada ağır yaralanan Karaca ve Salman, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Karaca hastaneye alınırken sağlık personeli sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yaptı. Karaca müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı
05 Şubat 2020 18:33
|Üçüncü bir çığ tehlikesine karşı aramalara ara verildi
05 Şubat 2020 18:04
|Adana'da kayıp emekli polis ağaçlık alanda ölü bulundu
05 Şubat 2020 17:25
|Kayseri'de köpeğini döven kişiye para cezası verildi
05 Şubat 2020 17:22
|Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
05 Şubat 2020 17:19
|Kreşte küçük çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı
05 Şubat 2020 17:18
|Çığ sırasında alınabilecek tedbirler neler?
05 Şubat 2020 16:58
|İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı
05 Şubat 2020 16:53
|Üzerine dolap devrilen öğrenci hayatını kaybetti
05 Şubat 2020 16:34
|Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor
05 Şubat 2020 16:33