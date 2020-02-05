Türkiye'nin en kalabalık 20 ilçesi
Türkiye'nin en kalabalık ilçelerine baktığımız zaman ilk sırayı İstanbul'un Esenyurt ilçesi alıyor. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri izliyor
|05 Şubat 2020 17:53
|Yazdır
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.
Türkiye'nin en kalabalık ilçelerine baktığımız zaman ilk sırayı İstanbul'un Esenyurt ilçesi alıyor. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri izliyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 20 İLÇESİ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da beklenen karla ilgili hazırlıklar tamamlandı
05 Şubat 2020 16:44
|İzmit Belediyeside 66 adayı uzman sınavına alacak
05 Şubat 2020 15:59
|MSB: TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi
05 Şubat 2020 15:36
|İstanbul Havalimanı dünyada en fazla gelişme gösteren 2. havalimanı
05 Şubat 2020 15:07
|Leyleği ilk gören minik Enes, un çuvalını kaptı
05 Şubat 2020 14:26
|Afyonkarahisar'da öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların sebebi belli oldu
05 Şubat 2020 14:22
|Van AFAD Müdürü Uçar çığdan yaralı kurtuldu
05 Şubat 2020 14:16
|İçişleri Bakanlığı: Bahçesaray'da çığ altındaki 30 kişiye ulaşıldı
05 Şubat 2020 14:13
|İstanbullular dikkat... Kuvvetli yağış geliyor
05 Şubat 2020 14:06
|Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
05 Şubat 2020 13:43