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Türkiye'nin en kalabalık 20 ilçesi

Türkiye'nin en kalabalık ilçelerine baktığımız zaman ilk sırayı İstanbul'un Esenyurt ilçesi alıyor. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri izliyor
 05 Şubat 2020 17:53
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Türkiye'nin en kalabalık 20 ilçesi

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçelerine baktığımız zaman ilk sırayı İstanbul'un Esenyurt ilçesi alıyor. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri izliyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 20 İLÇESİ
Memurlar.Net
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