1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Zanlılardan 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
 05 Şubat 2020 18:01
Yazdır
Kayseri'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları ve Kayseri'de gizlendikleri iddia edilen, aralarında ihraç edilmiş öğretmen ve polislerin de bulunduğu 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyası ayrılan bir zanlı ise İstanbul'a gönderildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı
05 Şubat 2020 17:28		 Yüksekova'da güvenlik korucusunun evinde uzun namlulu silahlar bulundu
05 Şubat 2020 17:13
Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
05 Şubat 2020 14:00		 FETÖ'nün 'izdivaç abisi'ne hapis cezası
05 Şubat 2020 13:41
Suriye sınırına 100 araçlık askeri konvoy gönderildi
05 Şubat 2020 13:33		 Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
05 Şubat 2020 13:16
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
05 Şubat 2020 12:33		 Eski HSYK üyesi Kaya'ya 'FETÖ üyeliği'nden hapis
05 Şubat 2020 12:28
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
05 Şubat 2020 11:49		 3 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
05 Şubat 2020 11:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:12 - Çığ faciası için 5 savcı görevlendirildi19:11 - Van AFAD İl Müdürü yaşadığı dehşeti anlattı19:08 - İstanbul Valisi: Tahliye çalışmaları başlatılıldı19:06 - Savcılık, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı19:02 - Hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi19:00 - Ulaştırma Bakanı: Uçakta 177 yolcu vardı, can kaybı yok18:58 - İdlib'de 1,5 milyon sivil daha Türkiye sınırına göç edebilir18:51 - Enkaz altından başkanlık makamına18:45 - Ticaret Bakanı Pekcan: Hem İngiltere hem de AB ile mutabık kaldık18:40 - TSK deniz unsurlarının görev süresinin uzatılması Genel Kurul'da kabul edildi
18:37 - Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı18:33 - Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı18:24 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:04 - Üçüncü bir çığ tehlikesine karşı aramalara ara verildi18:01 - Kayseri'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı17:53 - Türkiye'nin en kalabalık 20 ilçesi17:44 - Şanlıurfa'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı17:29 - Gün sonunda döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı
Afyonkarahisar'da öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların sebebi belli oldu
Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor
YKS ücretlerine yüzde 40 zam
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kızılay 1
Ev erkeği 4
ben seni vursam bile üzülmem kediye mi üzüleceğim 1
anadolu efes 4
hayat boşluk kabul etmez 5
utanmak 3
Karakteri güzel 2
john obi mikel'in ırkçılık iftirasından ceza alması 1
kendinizi boykot etmek 2
Jose Mourinho 2
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam