Kayseri'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı
|05 Şubat 2020 18:01
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları ve Kayseri'de gizlendikleri iddia edilen, aralarında ihraç edilmiş öğretmen ve polislerin de bulunduğu 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyası ayrılan bir zanlı ise İstanbul'a gönderildi.
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