Borsa, günü yükselişle tamamladı
|05 Şubat 2020 18:24
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 122.320,77 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile orman,kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile taş, toprak oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin yanı sıra beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların tekrar hisse senedi piyasalarına yöneldiğini ancak haber akışına bağlı olarak oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.
Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlementosu'nda yapacağı konuşmanın, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelecek açıklamaların ve Almanya'da fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 123.900 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gün sonunda döviz fiyatları
05 Şubat 2020 17:29
|Altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi
05 Şubat 2020 17:14
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
05 Şubat 2020 13:27
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
05 Şubat 2020 12:43
|Gün ortası döviz fiyatları
05 Şubat 2020 12:07
|Borsa güne yükselişle başladı
05 Şubat 2020 10:04
|Güne başlarken döviz fiyatları
05 Şubat 2020 09:37
|Altına yatırım ikiye katlandı, mevduatlar 80 milyar lirayı aştı
04 Şubat 2020 22:11
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
04 Şubat 2020 18:29
|Kritik seviyeyi aşan altın düşüşe geçti
04 Şubat 2020 17:35