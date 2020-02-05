TSK deniz unsurlarının görev süresinin uzatılması Genel Kurul'da kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
|05 Şubat 2020 18:40
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