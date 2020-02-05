Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
|05 Şubat 2020 18:37
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Bakanlar Albayrak ve Kurum, beraberlerinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde izledi.
Esnafa başsağlığı dileyen, geçmiş olsun dileklerini ileten Albayrak ve Kurum, depremzedelerle görüştü, taleplerini dinledi.
Daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçen Albayrak ve Kurum, yaralıları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.
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