Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı

MEB, SİTESİNDE ÖĞRENCİ RESİM VE VİDEOLARINI YAYINLAMAK İÇİN TÜM VELİLERDEN AÇIK RIZA ONAYI İSTİYOR Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 2099889 sayılı yazılarıyla, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması için tüm öğrenci velilerinden açık rıza onaylarının alınmasını istedi.