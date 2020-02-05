Ticaret Bakanı Pekcan: Hem İngiltere hem de AB ile mutabık kaldık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brexit nedeniyle İngiltere ile anlaşma yapacaklarını, bu konuda 27 Şubat'ta İngiltere'den bir heyetin geleceğini bildirdi.

Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının Kaya Termal Otel'de ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"nde yaptığı konuşmada, İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir'in 2019'da 10,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Pekcan, bunun yüzde 50'sini gıda ürünleri ihracatının oluşturduğunu belirtti. Kentin genç girişimcilere sağladığı imkanlarla önemini sürdürdüğünü ifade eden Pekcan, TİM'in Genç İhracatçılar Konseyi'nin İzmir'de kurulmasının da ayrıca anlamlı olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Brexit sürecine değinen Pekcan, "Hem İngiltere hem de AB ile mutabık kaldık. İngiltere ile AB'nin beraber yapacakları STA'ya paralel olmak üzere biz de kendi anlaşmamızı yapacağız. 27 Şubat'ta İngiltere'den bir heyet gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başlıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Kalkınma perspektifimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak yayınladıkları İhracat Ana Planı'nda hedef ülke ve hedef sektörleri belirlediklerini hatırlatarak, ihracatçıların taleplerini değerlendiklerini söyledi. Bütün hedef sektörle ilgili çalışma grubu kurduklarının vurgulayan Pekcan, ayrıca STK'lerden yaklaşık 3 bin 600 talep geldiğini, bunların hepsine dönüş yaptıklarını ifade etti.

Pekcan, Türkiye'ye ve geleceğine güvenin tam olduğunu belirterek, "Türkiye'nin jeostratejik konumu, zengin yer altı ve yer üstü kaynakları ile insan gücü, özellikle de son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarlı ve dinamizme dayalı kalkınma perspektifimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Ticaret savaşları, uluslararası korumacılık önlemleri ve Brexit gibi belirsizlik süreçlerinin ekonomiyi etkilediğini ifade eden Pekcan, "Kasım ayının birinci çeyreğinde, 2019'da IMF ilk defa belirsizlik endeksi yayınladı. Bu endeks birinci çeyrekte yüzde 5 iken 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 99,7'ye çıktı. Bu rakamlar finansal krizin olduğu 2009'u saymazsak son 18 yılın en yüksek rakamları." dedi.

Bakan Pekcan, küresel korumacılık önlemlerinin de arttığını vurguladı.

Geçen yıl Türkiye'nin ithalatının yüzde 9,1 düştüğünü belirten Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,9. En son bu oran 1957'de olmuş. Son 62 yılın en yüksek karşılama oranı. Özetle dünyadaki bütün olumsuz koşullara rağmen Türkiye dinamik bir biçimde tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- İhracat için yeni uygulama yolda

Yeni yıla daha inançlı ve daha güçlü girdiklerinin altını çizen Pekcan, bu kapsamda rekor desteklemeler vermeye devam edeceklerini aktardı.

Pekcan, ocak ayının son 15 gününde 7 ülkeyi ziyaret ettiğini, 20 bakanla görüştüğünü belirterek, 2 Ocak'ta bakanlık olarak açıkladıkları iş dünyasının önünü açacak 6 yeni projeyi katılımcılara anlattı.

Bir başka program üzerinde de çalıştıklarını belirten Pekcan, "Bu programı da 2020 içinde tamamlamayı planlıyoruz. Buna 'Kolay ihracat Platformu' ya da 'Akıllı İhracat Platformu' diyebilirsiniz. Burada istediğiniz ürünle ilgili, ülkeyle ilgili sorgulama yapabileceksiniz. Biz platforma kayıt olan firmalara proje yazacağız. Onlara hedef ülke, hedef ürün, hedef sektörler sunacağız. Bu ürünlerin yanında hangi ürünleri pazarlayabilir onları göstereceğiz. Bunlarla ilgili çalışmalarız devam ediyor." dedi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası hakkında da bilgi veren Bakan Pekcan, "Kapasitesi 4,8 milyon tona ulaştı. Bizim hedefimiz 10 milyon ton. Yaklaşık 90 lisanslı depomuz oldu. İnşallah bunları da artıracağız." ifadelerini kullandı.

- "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi zorunluluk haline geldi"

Gümrük Birliği konusuna değinen Pekcan, "Avrupa Birliği ile aralık ayında bir görüşme gerçekleştirdik. Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi hem AB çalışmalarında hem de bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim; siyasi tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünün kapanmaması yönünde. Olmazsa olmaz artık Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, zorunluluk haline geldi. Üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'deki borsa ve oda başkanları ile üyeleri katıldı.