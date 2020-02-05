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Hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi.
 05 Şubat 2020 19:02
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Hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 60'tan fazla kişi de yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı.

Hayatını kaybedenler arasında Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amiri Emrullah Ensari de hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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