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Çığ faciası için 5 savcı görevlendirildi

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
 05 Şubat 2020 19:12
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Çığ faciası için 5 savcı görevlendirildi

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasıyla ilgili 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İlimiz Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın adli işlemleri yönünden konu bizzat Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından titizlikle takip edilmekte olup, 5 cumhuriyet savcısı adli işlemler yönünden görevlendirilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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