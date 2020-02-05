AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi
Milli Savunma Bakanlığı, çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK'ya ait uçak Van'a indi.
|05 Şubat 2020 19:17
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Milli Savunma Bakanlığı, çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK'ya ait uçak Van'a indi.
Milli Savunma Bakanlığı, Çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan Van'a ulaştıran TSK'ya ait uçak Van'a indi.
Bakanlık iniş esnasındaki görüntülerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.
Çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan Van'a ulaştıran TSK'ya ait uçağımızın Van'a indiği anlara ilişkin görüntüler...#MSB #TSK pic.twitter.com/ZCy0gYgVHoT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2020
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