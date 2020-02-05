Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafiğine kapatıldı
Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı.
|05 Şubat 2020 19:25
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Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı.
Havada iniş için izin bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na ve çevre illere yönlendirildi.
Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı.
Havada iniş için izin bekleyen uçaklar ise İstanbul Havalimanı'na ve çevre illere yönlendiriliyor.
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