İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurlu birlikte trafik yoğunluğu da arttı.
|05 Şubat 2020 19:28
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin en kalabalık 20 ilçesi
05 Şubat 2020 17:53
|İstanbul'da beklenen karla ilgili hazırlıklar tamamlandı
05 Şubat 2020 16:44
|İzmit Belediyeside 66 adayı uzman sınavına alacak
05 Şubat 2020 15:59
|MSB: TSK'ya ait uçak ve arama kurtarma ekipleri Van'a görevlendirildi
05 Şubat 2020 15:36
|İstanbul Havalimanı dünyada en fazla gelişme gösteren 2. havalimanı
05 Şubat 2020 15:07
|Leyleği ilk gören minik Enes, un çuvalını kaptı
05 Şubat 2020 14:26
|Afyonkarahisar'da öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların sebebi belli oldu
05 Şubat 2020 14:22
|Van AFAD Müdürü Uçar çığdan yaralı kurtuldu
05 Şubat 2020 14:16
|İçişleri Bakanlığı: Bahçesaray'da çığ altındaki 30 kişiye ulaşıldı
05 Şubat 2020 14:13
|İstanbullular dikkat... Kuvvetli yağış geliyor
05 Şubat 2020 14:06