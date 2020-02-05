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Sabiha Gökçen'e giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
|05 Şubat 2020 19:36
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