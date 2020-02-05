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İki ilde okullara kar tatili

Tunceli ve Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi.
 05 Şubat 2020 19:38
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İki ilde okullara kar tatili

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ovacık'ta 2, Nazımiye'de ise 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar 2, Nazımiye İlçesinde ise 1 gün süreyle tatil edildi.

Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni ile il merkezine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar yarın tatil edildi.

Ağrı'da iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 06.02.2020 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ağrı'nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde de köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki okulların da tatil edildiği bilgisine ulaşıldı.
İhlas Haber Ajansı
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