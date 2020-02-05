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THY, Sabiha Gökçen uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları, yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti.
 05 Şubat 2020 19:52
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THY, Sabiha Gökçen uçuşlarını iptal etti

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptığı sırada kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından THY Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlarını iptal etti.

Türk Hava Yolları, kaza yapan uçağın kurtarma çalışmaları devam ettiği için hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na tüm uçuşlarını durdurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

5 Şubat tarihli tüm uçuşların iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Üstün, "Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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