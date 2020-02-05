Şehit Uzman Çavuş Yıldız'ı, 15 bin kişi uğurladı
|05 Şubat 2020 20:03
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İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna, Suriye rejimince düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray'a getirildi. 3 yıllık asker olan Yıldız'ın cenazesi baba evinde helallik alındıktan sonra Ulu Cami önüne getirildi.
Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinç, milletvekilleri, 15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınlarının yer aldığı yaklaşık 15 bin kişi katıldı.
Şehit Yıldız'ın kardeşlerinden Hacı Yıldız, ağabeyinin tabutuna, asker selamı verip, ''Vatan sağ olsun kardeşim'' dedikten sonra sarıldı. Acılı aile üyeleri de tabuta sarılıp, ''Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun. Kanın yerde kalmadı, kalmayacak'' diyerek, gözyaşı döktü.
TORUNUNU, OĞLUNUN TABUTUNUN ÜZERİNE KOYDU
Acılı eş Türkan Yıldız'ın güçlükle ayakta durduğu cenazede, 4 ay önce eşi Kıymet Yıldız'ı kaybeden baba Ata Yıldız, torunu 8 aylık Ebrar Yıldız'ı, bir süreliğine oğlunun tabutu üzerine koydu.
Şehit Yıldız'ın cenazesi kılınan namazın ardından Somuncu Baba Şehitliği'ne defnedildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI
Şehit Kadir Yıldız'ın 2 yıl önce, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında, 'N'apayım abi gitmeyelim de? Vatan elden gidiyor. Vatana canını verecek adam lazım. Ben gitmez, sen gitmezsen kim savunacak Türkiye Cumhuriyeti'ni? Biz vatanımız için doğmuş, vatanımız için can verecek adamlarız'' yazdığı görüldü.
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