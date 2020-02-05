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Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, amcasının çalıştırdığı yem karma makinesinin şaftına kapılan 10 yaşındaki çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti.
 05 Şubat 2020 20:11
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Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, amcasının çalıştırdığı yem karma makinesinin şaftına kapılan 10 yaşındaki çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nazilli'ye 15 kilometre uzaklıktaki Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenköy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi olan Oktay Tunca (10), okul çıkışında mahallenin çıkışında bulunan dedesi Hasan Tunca'ya ait çiftliğe geldi. Dedesiyle birlikte çiftlikteki işleri yürüten amcası Tuncay Tunca'nın hayvanlarını beslemek için çalıştırdığı yem karma makinesinin etrafında oynamakta olan Oktay Tunca, bir anlık dikkatsizliği sonucu elbisesini yem karma makinesini traktöre bağlayan şafta kaptırdı.

Yardım çığlığı üzerine sese doğru koşan amca Tuncay Tunca, traktörü durdurmayı başarsa da yeğeninin acı sonuna engel olamadı. Şafta kapılarak savrulan çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredeki komşuların olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Oktay Tunca'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

İbrahim ve Dilek Tunca çiftinin iki çocuğundan birisi olan Oktay Tunca'nın hemen her gün dedesinin yanına oynamak için geldiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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