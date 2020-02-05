1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Iğdır'da koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı

Iğdır'da bir kişinin yeni tip koronavirüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
 05 Şubat 2020 20:37
Yazdır
Iğdır'da koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı

Iğdır'da bir kişinin yeni tip koronavirüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Iğdır Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde görülen koronavirüs vakasının halk arasında paniğe yol açtığı hatırlatıldı.

Sosyal medyada, Iğdır Devlet Hastanesine gelen bir hastada koronavirüs vakasının görüldüğü ve acil serviste karantinaya alındığına yönelik haberlerin yer aldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asılsız haberlerin sosyal medya üzerinden hızla yayılması üzerine bu açıklamayı yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Bugün acil servisimize başvuran bir vatandaşımız, geçen hafta yurt dışı seyahatinde bulunduğu gerekçesiyle tahlil ve tetkik yaptırmak amacıyla hastanemize başvurmuştur. Hiçbir şikayet ve belirti olmamasına rağmen tahlil ve tetkikleri yaptırılmış ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı için vatandaşımız şifa ile taburcu edilmiştir.

Haberin hızla yayılması üzerine İl Sağlık Müdürümüz Caner Tazegün hastanemizi ziyaret edip vaka ile ilgili detaylı bilgi almış ve haberlerin asılsız çıkması üzerine hastanemizden ayrılmıştır.Sosyal medya üzerinden yapılan haberler ve açıklamalar asılsızdır. Resmi hesaplarımız ve resmi sitemiz dışındaki paylaşımları dikkate almayınız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e yükseldi
05 Şubat 2020 09:06		 İthal çekirdekte koronavirüs spekülasyonu
05 Şubat 2020 07:54
Coronavirus eşyadan da bulaşıyor
05 Şubat 2020 07:05		 Okullarda virüsten korunmak için öğretmenler ne yapmalı?
04 Şubat 2020 23:04
Koronavirüste 'kedi' iddiası asılsız
04 Şubat 2020 22:31		 'Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği var'
04 Şubat 2020 20:27
Türkiye'de ölümlerin yaklaşık yüzde 20'si kanserden
04 Şubat 2020 11:18		 Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e yükseldi
03 Şubat 2020 08:23
Virüsün ilacı bulundu mu
03 Şubat 2020 07:46		 'Çin'den 32 Türk yolcunun yanı sıra 6 Azeri de geliyor'
01 Şubat 2020 12:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:45 - Bakan Dönmez açıkladı! Elektrikte yeni tarife yolda20:41 - Cezaevinden Avrupa'ya 20 milyonluk salyangoz ihracatı20:37 - Iğdır'da koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı20:33 - Bakan Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti20:28 - Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı20:24 - Geçici görev yolluklarına ilişkin 13 maddelik talimat20:19 - Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı20:15 - Bakan Soylu: 29 vatandaşımız hayatını kaybetti20:11 - Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti20:07 - Pegasus'tan ilk açıklama
20:03 - Şehit Uzman Çavuş Yıldız'ı, 15 bin kişi uğurladı19:59 - Petrol fiyatları aşı umuduyla yükselişte19:55 - Bakan Albayrak, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti19:52 - THY, Sabiha Gökçen uçuşlarını iptal etti19:50 - Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi19:46 - Hüseyin Sözlü'nün eski koruması ölü bulundu19:42 - MHP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu19:38 - İki ilde okullara kar tatili
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da çığ faciasında can kaybı 33'e yükseldi
'Korku filmi' gibi dönerci baskını, halka yediriyorlardı
Van'da ikinci çığ faciası: 8 ölü
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı, yangın çıktı
Çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğu iddia ediliyor
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
Afyonkarahisar'da öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların sebebi belli oldu
YKS ücretlerine yüzde 40 zam
Yetkili memur sendikasında, genel başkan değişti
Gamze Özçelik evini sattı, Afrika'da su kuyusu açtırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dini inanç sanrısal ve zararlıdır 1
seher vakti çaldım yarin kapısını 1
Gönül almak 2
kına yakmak 2
chp'nin cnn türk'ü boykot kararı 2
tarihde bu gün 5
çayı şekersiz içebilmek 2
yalçın ne maç oluyor ama 2
diyet 2
kanal istanbul projesinin imar planının onaylanması 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 3 memur alacak
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Tunceli Polisevi İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 16 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam