Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaralıları kurtarma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.
|05 Şubat 2020 20:56
|Yazdır
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaralıları kurtarma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri uçak enkazındaki yaralıları kurtarmak için yoğun uğraş verdi.
Ekiplerin, uçak enkazındaki yaralıları kurtarma çabası ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde enkazdaki parçalar demir makaslarla kesildiği ve yaralıların kurtarılma çalışmaları görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uçak kazası çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı
05 Şubat 2020 22:13
|Öğretmenin darp ettiği çocuğun anne ve babası konuştu
05 Şubat 2020 21:43
|3 askerimizin acı haberi ailelerine ulaştırıldı
05 Şubat 2020 21:38
|Acun Ilıcalı'nın acı günü
05 Şubat 2020 21:28
|Görgü tanığı, Pegasus'a ait uçağın kaza anını anlattı
05 Şubat 2020 21:23
|Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı
05 Şubat 2020 21:18
|Şehit askerin acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı
05 Şubat 2020 20:51
|Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
05 Şubat 2020 20:19
|Şehit Uzman Çavuş Yıldız'ı, 15 bin kişi uğurladı
05 Şubat 2020 20:03
|AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçede Erdoğan'a sevgi seli
05 Şubat 2020 19:14