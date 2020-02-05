Acun Ilıcalı'nın acı günü
|05 Şubat 2020 21:28
|Yazdır
Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ve ailesi acı bir haberle sarsıldı. Ilıcalı'nın Kocaeli'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı (79), 2 Şubat Pazar günü zatürre hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olcay Ilıcalı bu sabah hayatını kaybetti.
ACUN ILICALI CENAZEYE KATILMADI
Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanlığı görevini yürüttüğü ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Olcay Ilıcalı, İzmit Fevziye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Olcay Ilıcalı'nın eşi Gürbüz Ilıcalı, çocukları Melek Ilıcalı Başbuğ, Buket Ilıcalı Soytürk ve Bülent Ilıcalı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, siyasi parti ve STK temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılamazken çelenk gönderdi. Helallik alınmasının ardından Olcay Ilıcalı'nın cenazesi, Körfez Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uçak kazası çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı
05 Şubat 2020 22:13
|Öğretmenin darp ettiği çocuğun anne ve babası konuştu
05 Şubat 2020 21:43
|3 askerimizin acı haberi ailelerine ulaştırıldı
05 Şubat 2020 21:38
|Görgü tanığı, Pegasus'a ait uçağın kaza anını anlattı
05 Şubat 2020 21:23
|Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı
05 Şubat 2020 21:18
|Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada
05 Şubat 2020 20:56
|Şehit askerin acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı
05 Şubat 2020 20:51
|Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
05 Şubat 2020 20:19
|Şehit Uzman Çavuş Yıldız'ı, 15 bin kişi uğurladı
05 Şubat 2020 20:03
|AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçede Erdoğan'a sevgi seli
05 Şubat 2020 19:14