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Ankara'da cep telefonları bilet gibi kullanılıyor

Kredi kartı kullanımına uyumlu cep telefonlarını kullanan Başkentliler kadar Ankara'ya gelen yerli ve yabancı turistler de uygulama sayesinde daha kolay seyahat edebiliyor.
 05 Şubat 2020 21:33
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Ankara'da cep telefonları bilet gibi kullanılıyor

Teknolojik gelişmeleri ve akıllı kent sistemlerini yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, mobil uygulamalar serisine bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkentlilere ve Başkent'e gelen yerli ve yabancı turistlere toplu taşıma araçlarını kullanırken pratik bir kullanım imkanı sağlayan ANKARAKART Mobil Bilet (

CEP BİLET)

 uygulaması, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

KULLANIM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran mobil uygulamalardan biri olan ve 4 Ekim 2019 tarihinden itibaren Ankara'da hayata geçirilen ve bugüne kadar 10 bin 285 kişinin kullandığı Mobil Bilet uygulaması, NFC sistemli cep telefonlarıyla kullanıma açık hale geliyor.

Kredi kartı kullanımına uyumlu cep telefonları ile seyahat daha da kolaylaşırken, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular, mobil uygulama sayesinde gişe, banko ve bayi aramak zorunda kalmadan validatörlerden rahatlıkla geçebiliyor.

ZAMANDAN TASARRUF DA SAĞLIYOR

Mobil bilet uygulamasını sürekli kullandığını ve mobil cep'in hayatını kolaylaştırdığını söyleyen vatandaşlardan;

-Esma Yalçın: "Biz öğrenciler için çok pratik bir uygulama oldu. Gişe arayarak da zaman kaybetmemiş oluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

-Nursen Yıldırım: "Mobil bilet ile istediğim zaman cep telefonumdan kredi kartımla kolay bir şekilde yükleme yapabiliyorum. Yükleme yapmak için gişe aramak zorunda kalmıyorum."

-Meral Körs: "Uzun zamandır bu uygulamayı kullanıyorum. Tüm yolculara tavsiye ederim. Kartımı kaybettim, yükleme yapamadım derdi yaşamıyorum. Ayrıca zamandan tasarruf sağlıyorum. Bu uygulamayı başlatan herkese teşekkür ediyorum" diyor.

MOBİL BİLET NASIL KULLANILACAK?

Toplu taşıma araçlarında NFC Özelliği olan telefonları kullanırken;

Telefonunuzun NFC uygulaması açılmalı,

NFC uygulamasını kullanabilmek için www.ankarakart.com'da üyeliğiniz olmalı,

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra bir adet sanal kart bölümü ekrana gelecek, bu bölüme minimum 4 adet kart alınması halinde binişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz

Yüklemeler için kredi kartı, banka kartlarınızı sisteme kayıt edebilir, sistemden sanal kartınıza bakiye işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilir ve hemen kullanabilirsiniz,

Sanal kartınıza yükleme yaptıktan sonra ulaşım ya da alışveriş butonlarından hangisini kullanmak istiyorsanız o seçeneği aktifleştirerek kullanımı sağlayabilirsiniz,

Ulaşım seçeneğini aktifleştirdiğinizde; validatöre telefonun NFC uygulaması olan bölümü yakınlaştırarak hizmetten faydalanabilirsiniz,

Bu uygulamada her bir kullanım ücreti 4 TL,

Şahsi telefon yanında olmasa dahi başka bir telefondan kullanıcı adı ve şifre yardımı ile girişlerini yapabilir ve kullanım sağlayabilirsiniz,

Kayıtlı telefon dışında başka bir telefonla giriş yapıldığında kişisel bilgilerin güvenliği nedeni ile kayıtlı telefonunuza şifre gelecektir. Şifre doğruluğunu gerçekleştirdikten sonra sırası ile işlemlere ulaşabilir aynı zamanda ulaşım hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Memurlar.Net
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