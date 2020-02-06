Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde skandal niteliğinde bir olay meydana geldi.

50 hanelik bir köyde, oğlu Diyanet İşleri Başkanlığında müfettiş olarak çalışan bir vatandaş, köyün imamı ile geçinemeyince, imamı müftülüğe şikayet etti.

İlçe müftülüğü, müfettişin baskıları sonrasında soruşturma açtı. Soruşturmada cami cemaatinden diğer vatandaşlar iddialara katılmadı. Soruşturmada imama Kınama cezası verildi. İmam verilen cezaya itiraz etti. İtiraz sonrasında, disiplin kurulu, cezayı kaldırdı.

Ancak, bu disiplin soruşturması sürecine rağmen, imamın görev yerinin değiştirilmesi için müftüye baskı yapıldı. Müftü değişikliği yapmayınca, Diyanet İşleri Başkanlığı re'sen imamın görev yerini değiştirdi.

Tüm Seydişehir'de, bir müfettişin babasının uygun olmayan bir talebini takip etmek üzere, il ve ilçedeki bürokratlara yaptığı baskıyı konuşuyor.