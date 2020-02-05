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3 askerimizin acı haberi ailelerine ulaştırıldı

Aydın'ın Çine ilçesinden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin, Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit oldu.
 05 Şubat 2020 21:38
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3 askerimizin acı haberi ailelerine ulaştırıldı

Aydın'ın Çine ilçesinden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin, Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit oldu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında, ekibin üzerine çığ düştü. Çığ düşmesi ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden birinin de Aydın'ın Çine ilçesi Karahayıt Mahallesi'nden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin olduğu belirlendi.

Evli ve 3 aylık çocuk babası olan Keskin'in acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

p>Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan jandarma astsubay ve uzman çavuşun Kocaeli ve Düzce'deki ailelerine şehadet haberleri ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün babası Selahattin Karagöz ve ailesini ziyaret etti.

Kartepe İbrikdere Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Karagöz ve eşi Havva Karagöz'e taziyelerini ileten Büyükakın, bu acı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Şehidimize Allah rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Düzce'de de olayda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın kent merkezindeki babaevine haber iletildi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Yıldırım, Hamidiye Mahallesi Karaca Sokak'ta ikamet eden baba Arslan, anne Raziye ile şehidin eşi İrem Işık'a taziye ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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