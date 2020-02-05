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Pendik'te metro inşaatında göçük: 4 kişi yaralandı
Pendik'te metro inşaatında meydana gelen göçükte 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
|05 Şubat 2020 21:53
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Pendik'te metro inşaatında meydana gelen göçükte 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattı inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçükte yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastanelere götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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