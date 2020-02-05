Fatih Terim çılgına döndü: Hasta ya, ruh hastası
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'nın topu kimsenin olmadığı bir yere göndermesi sonrası Hasan Şaş'a dönerek, "Hasta ya, ruh hastası" dedi.
|05 Şubat 2020 22:03
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