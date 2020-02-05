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Fatih Terim çılgına döndü: Hasta ya, ruh hastası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'nın topu kimsenin olmadığı bir yere göndermesi sonrası Hasan Şaş'a dönerek, "Hasta ya, ruh hastası" dedi.
 05 Şubat 2020 22:03
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Fatih Terim çılgına döndü: Hasta ya, ruh hastası
Aytemiz Alanyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görüntüleri gündem oldu. Maçın 9. dakikasında Younes Belhanda'nın pas hatası sonrası Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş'a dönerek "Hasta ya, ruh hastası" dedi. Fatih Terim'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Memurlar.Net
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