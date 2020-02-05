Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız" dedi.
|05 Şubat 2020 22:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda" dedi.
Erdoğan, HİSAR-A Füze Sistemi'ne ilişkin, "Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız" şeklinde konuştu.
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