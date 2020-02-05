Mehmetçiğe özel koruma önlemi
TSK tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi sevk edildi.
|05 Şubat 2020 22:33
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi sevk edildiği bildirildi.
Gözlem noktalarındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen 10 tıra yüklü nöbet kulübesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada geniş güvenlik önlemeleri altında ilerleyen tırlar, daha sonra İdlib'e geçiş yaptı.
Öte yandan sınır hattına askeri sevkiyatların devam ettiği görüldü.
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