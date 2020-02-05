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Galatasaray, Alanya'da şok oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
 05 Şubat 2020 22:38
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Galatasaray, Alanya'da şok oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

46. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sekidika'nın ceza sahasına ortaladığı topu Jimmy Durmaz yumuşatarak geriye çıkardı. Belhanda'nın plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

48. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca son çizgiye inerek topu kale önüne ortaladı. Ceza sahası içinde Bakasetas'ın bekletmeden şutunda, kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

55. dakikada Alanyaspor 2. golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caulker topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Sırtı kaleye dönük topu kontrol eden Junior Fernades, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

62. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde Lemina'nın gelişine vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Marafona, defansa çarparak tekrar kaleye yönelen topu bu kez kornere çelerek tehlikeyi sonlandırdı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.
Memurlar.Net
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