Destek eğitimi ve evde eğitime hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir mi?
|13 Şubat 2020 15:43
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Hazırlık ve planlama görevi" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükümlerince 10 saate 1 saat ders dışı hazırlık görevlerine binaen ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının 10 saat dersi için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında da ek ders ücreti ödenmektedir.
Maddenin atıfta bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesidir. Bu madde genelde yöneticileri ve alacakları ek ders ücretlerini tanımlamaktadır.
İşte o madde;
"Ders niteliğinde yönetim görevi
MADDE 10- (1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;
a) (Mülga :03/01/2012-2012/2664 B.K.K.)
b) (Mülga :03/01/2012-2012/2664 B.K.K.)
c) Azınlık okullarında görevli olanlar dahil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından;
1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati,
2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,
3) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati,
4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati,
5) (Değişik : 17/1/2011-2011/1328 B.K.K.) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,
6) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada 20 saati,7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati,
ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati,
d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, e) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati,
f) Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım" bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati,
ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.
(2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır."
Dolayısıyla destek eğitim odasındaki veya evde eğitim/hastanede eğitimdeki dersler; fiilen okutulan ders kapsamında olduğundan, (Kararın 10. maddesinde sayılanlar (yöneticiler) hariç olmak üzere) "her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir." hükmünden yararlandırılır. Ancak Hazırlama ve Planlama ücreti haftada 3 saati geçemez.
Ahmet KANDEMİR
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?
04 Şubat 2020 00:04
|Öğretmenlere resen öğrenci ya da eğitim koçluğu görevi verilebilir mi?
01 Şubat 2020 12:10
|İkili öğretimde, müdür yardımcısı saat 17:00'de mesaiyi terk edebilir mi?
18 Ocak 2020 10:05
|SRC Sınavı görevlendirmeleri duyuru sonrası sırayla yapılacak
27 Aralık 2019 20:53
|Ön lisans mezunu öğretmenler alan değişikliğine başvurabilirler mi?
22 Aralık 2019 00:05
|Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
20 Aralık 2019 00:03
|Öğretmenler, öğrenci devamsızlığını ticari bir yazılıma girmek zorunda mıdır?
24 Kasım 2019 11:00
|Yabancı uyruklu öğrencilere de DYK verilecek
30 Ekim 2019 00:01
|İlkokul ve ortaokulda, bir sınıftaki öğrenci sayısı, alt ve üst sınırı ne kadardır?
27 Ekim 2019 10:30
|Yeni açılan okulların öğretmen ihtiyacı için yer değiştirme duyurusuna çıkılmalı!
22 Ekim 2019 15:20