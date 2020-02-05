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Hakkari'de el bombasının patladı: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
|05 Şubat 2020 23:10
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.
Çukurca ilçesinde bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu Üs Bölgesinde bakım faaliyeti icra edildi esnada el bombasının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ağır yaralandı.
Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
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