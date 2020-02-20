Okul adı değişen öğretmene artırımlı hizmet puanı verilir mi?

Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, ancak boş norm kadro olmaması nedeniyle istediği yere yer değiştiremeyen ve zorunlu hizmet alanlarında isteğe bağlı olarak görev yapmakta olan yada kendi isteğiyle zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin, resen görev yeri değiştirilen öğretmenlerin de hizmet puanlarından faydalandırılmadığını 2018 yılında "Artırımlı hizmet puanı zorunlu hizmet alanında görev yapan tüm öğretmenlere verilmelidir" haberimizde gündeme getirerek "Bu durumdaki öğretmelerin de hizmet puanlarından aynı oranda artırım yapılarak, oluşan ve oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi hakkaniyet ve çalışma barışı gereğidir." demiştik.

Fakat buna rağmen tersi uygulamalar yapılmakta ve bu uygulamalar yargıdan dönmektedir.

Öğretmenlerimizin görev yaptıkları okulların adının değiştirilmesi, başka bir okulla birleştirilmesi veya dönüştürülmesi sonucunda okulun kurum kodu değişmektedir. MEBBİS'te okulun önceki adı ve sonraki adı olarak iki farklı okul kayıtlı olmakta ve öğretmen okulun adının değiştiği tarihten sonra yeni okul atanmış gözükmekte olduğundan sistem öğretmenin yer değiştirerek yeni bir okula atanmış olduğunu kabul etmektedir.

Peki bu öğretmene artırımlı hizmet puanı verilir mi?

Bu olayın bir benzeri Yozgat ilinde yaşanmıştır.

Şöyle ki; Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi, Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesine dönüştürülmüş. Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan bir öğretmenimizde okul dönüşünce MEBBİS'te Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesine atanmış fakat öğretmene arttırımlı hizmet puanı verilmemiş. Bunun üzerine öğretmen idareye başvurarak artırımlı hizmet puanının verilmesini istemiş Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü de; Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesinde 10.09.2018 tarihinde zorunlu hizmetiniz tamamladığınızdan, zorunlu hizmeti kaldırıldıktan sonra görev yeri değişikliği yapılması nedeniyle zorunlu hizmet ek puanı Bakanlığımızca verilmemektedir." şeklinde öğretmene cevap vermiştir.

İşte o yazı;

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun adının değiştiğini bilmesine rağmen red cevabı yazması MEBBİS sistemindeki bu sorunu çözülmemesinden kaynaklanmaktadır. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmene puan vermek istese bile MEBBİS veremeyecektir Çünkü iki okulu farklı okul olarak algılamakta ve öğretmeninde okulun adının değişmeden önce zorunlu hizmetini tamamladı görmektedir. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konuyu bu şekilde bakanlıkla iletişime geçerek çözmesi yada bakanlığın direk bu sorunu haberimiz üzerine çözmesi gerekmektedir.

Haberleştirdiğimiz bu olayda öğretmenin sadece okul adı değişmesine rağmen artırımlı hizmet puanın reddedilmesi hukuken imkansızdır. Kaldı ki; Zorunlu hizmet alanında fazla çalıştığı süreler için ilave hizmet puanı verilmesi talebi reddedilen öğretmenler tarafından açılan davalarda bile mahkeme, zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların ek hizmet puanından yararlandırılması gerektiğine hükmetmiştir.

İşte o kararlar;

Bu konudan açılacak davaların kazanılacağı ortada iken, MEB'in Mebsis sitemini güncelleyerek bu durumdaki tüm öğretmenlere otomatik olarak artırımlı hizmet puanını vermesi yerinde olacaktır.

Ahmet KANDEMİR