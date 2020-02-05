Rahat uyumak için üzerlik içti komaya girdi

Eskişehir'de rahat uyumak için üzerlik otu içtikten sonra fenalaşan 76 yaşındaki kadın 3 gün komada kaldıktan sonra sağlığına kavuştu. Bilinçsizce tüketilen bitkisel ürünler hakkında konuşan ESOGÜ Tıp Fakültesi Anestezi Uzmanı Doktor Ayşegül Çınaroğlu bitkisel ürünlerin kan sulandırıcı etkisi olduğunu belirterek, "Doktorlara danışılmadan alınmasın" dedi.

Vadişehir Mahallesi'nde rahat uyumak için üzerlik otu içen 76 yaşındaki F.A., bir süre sonra rahatsızlandı. Rahatsızlanan F.A., yakınları tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Bilinci kapanan yaşlı kadın yoğun bakıma kaldırıldı. Burada yapılan 3 günlük tedavinin ardından F.A., yeniden sağlığına kavuştu. Bitkisel ürünlerin bilinçsizce kullanılmasının özellikle yaşlılarda ölümle sonuçlanabileceğini belirten doktorlar konu hakkında uyarılarda bulundu.

"Kullandığı ilaç ile bitkisel ürün etkileşime girmiş"

Hastaya müdahale eden doktorlardan Anestezi Uzmanı Doktor Ayşegül Çınaroğlu, yakınlarının hastayı bilinci kapalı şekilde acil servise getirdiklerini söyledi. Hastayı yoğun bakımda tedavi altına aldıklarını belirten Çınaroğlu, "Bilinci kapalı bir şekilde getirildiği için yoğun bakım takibi gerektiğinden acil servis bize danıştı. Hastayı acil serviste gördüğümüzde bilinci kapalıydı. Bunun üzerine solunum desteği cihazı ile yoğun bakıma yatırdık. İdrar tahlillerinde toksikoloji testi pozitif geldi. Toksik madde saptadık. Bunun üzerine toksik maddenin nereden olabileceğiyle ilgili hasta yakınları ile konuştuk. Hastanın bir önceki gece üzerlik otu içtiğini öğrendik. Daha sonra bu üzerlik otunun içeriğini araştırdık. Hastanın mevcut ilaçlarıyla etkileşime giren bir madde olduğunu tespit ettik. Diğer ilaçlar ve üzerlik otu etkileşime girdiği için hastanın bilincinin kapandığını tespit ettik. 48'inci saatte hastayı solunum cihazından ayırabildik. Bilinci açılmıştı. İlk 48 saat boyunca bilinci kapalıydı" dedi.

Bitkisel ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Ayşegül Çınaroğlu, "Birçok bitkisel ilacın zaten kan sulandırıcı özelliği var ve 65 yaş üstü hastaların birçoğu aspirin kullanan hastalar. Dolayısıyla aspirinler ile birlikte bitkisel ilaçların kan sulandırıcı etkileri artıyor. Bu yüzden hekimlerine danışmadan ilaç almamaları önemli.Üzerlik otu da genel olarak nazar otu olarak biliniyor. Genelde tütsü amacıyla nazar için kullanılıyor. İlacın sakinleştirici etkisi de var. Rahat uyumak için içmiş" diye konuştu.

"Hekim onayı olmadan kullanmayın"

ESOGÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fırat Kocabaş, bitkisel ürünler hakkında şunları söyledi:

"Geçmişten beri aslında toplumumuzda çok sık kullanılan şeyler var. Bunlardan bir tanesi de bitkisel karışımlar. Yapılan birçok ilaçta da aslında bitkisel maddeler kullanılıyor. Ama tabii bunlar laboratuvar ortamında belirli ölçülerde ve miktarlarda birleştirilerek oluşturulan şeyler. Toplumumuzda da bu algı açıkçası yok. Bizim toplumdan istediğimiz şey Sağlık Bakanlığı onaylı, miktarı ve ölçütü bilinen ilaçların veya bitkisel karışımların kullanılması. Buna özellikle toplum açısından dikkat edilmesini istiyoruz. Çünkü bitkisel ilaçların birçok yan etkileri var. Kan sulandırıcı, böbrek, karaciğer ve kalp yetmezliği de dahil birçok organ disfonksiyonuna neden olan ilaçlar. Onun için hekim onayı olmadan kesinlikle kullanılmaması gereken şeyler. Tabii ki bitkisel tedaviler tıp literatürünün içinde var. Mutlaka alternatif tedavi olarak da geçiyor ama bu ilaçların hekimin önerdiği dozlarda kullanılması gerekiyor. Yoksa yoğun bakım yatışı gerektiren hastalıklar ve hastalarla karşılaşıyoruz."