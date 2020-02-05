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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı vefat etti

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılarından Hilmi Korhan Zilcioğlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
 05 Şubat 2020 23:33
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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı vefat etti

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılarından Hilmi Korhan Zilcioğlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yardımcılarından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zilcioğlu tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek 48 yaşında hayata veda etti.

Emniyet Teşkilatına 1994 yılında 'komiser yardımcısı' olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan Hilmi Korhan Zilcioğlu, 2000-2004 yılları arasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda şark görevini tamamlayarak 2004 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 2004-2009 yılları arasında sırasıyla; Küçükçekmece ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrolarında yer almış, 2009-2012 yılları arasında Eyüp İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü, 2014 yılında Turizm Şube Müdürü, 2014-2017 yılları arasında Polisevi Şube Müdürü, 20.01.2017 tarihinden itibaren ise İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Son olarak 2018 yılında bu yana Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Merkezi Koordinatörlüğünde Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Zilcioğlu, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle uzun süredir Bakırköy'de özel bir hastanede tedavisi görüyordu.

Görev yaptığı dönemlerde personeli tarafından sevilip sayılan evli ve 1 kız çocuğu babası Zilcioğlu'nun cenazesi, yarın Bakırköy Ataköy'de yer alan beşinci kısımdaki Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
İhlas Haber Ajansı
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